Закон о спецконфискации включен в повестку дня ВР на сегодня - нардеп

Он также отметил, что фракция БПП приняла решение поддержать законопроект о спецконфискации, но только в первом чтении.

"Этот закон нужно принимать, в этом нет никаких сомнений. Его необходимость определяется тем, что в проекте бюджета, в случае его реализации, предусматривается поступление в бюджет, подчеркиваю, реальных, примерно в размере 25 миллиардов средст. Львиная доля из них (ориентировочно 80%) будет направлена на нужды оборонного комплекса. Остальные (20%) в Государственный фонд регионального развития. Но перед тем необходимо устранить ряд недостатков", - отметил народный депутат.

А.Вадатурский также отметил, что по состоянию на сегодня, большинство депутатов фракции нашли компромисс с правительством для принятия законопроекта в первом чтении.

"В понедельник наша фракция встретилась с министром юстиции Павлом Петренко. Он заверил депутатов, что во внесенном сегодня законопроекте сняты статьи, вызвавшие наибольшее сопротивление у депутатов. А именно: закон будет действовать только в тех случаях, когда в суд об аресте имущества будет обращаться Генеральная прокуратура Украины, более того, именно или Генпрокурор или его заместители. Следующий важный момент: действие закона о спецконфискации будет распространяться исключительно на те случаи, когда на момент принятия закона и подписания уже наложен арест на активы и вынесено подозрение определенному кругу лиц", - сообщил народный депутат.

Он также сообщил, что во время встречи министр юстиции заверил депутатов в том, что в законопроекте есть четкий перечень, на какие активы может быть наложен арест.

"Это валютные средства, денежные ценности и другие бумаги. На другое имущество действие закона не распространяется", - сказал А.Вадатурский.

Однако, по словам народного депутата, у многих депутатов фракции БПП остался ряд вопросов к законопроекту.

"Министр Павленко заверил нас, что закон будет принят только в первом чтении. Затем он готов встретиться с депутатами фракции и учесть все предостережения и замечания, с тем, чтобы в законопроекте ко второму чтению и принятию в целом были устранены все недостатки", - сказал народный депутат.