Закон про спецконфіскацію включений у порядок денний ВР на сьогодні - нардеп

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 18 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 6790 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 31305 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 60740 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75012 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144500 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206228 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193284 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212990 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197366 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп введе мита для України у 10%

2 квітня, 21:12 • 4707 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 6480 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 5542 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 7252 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 6538 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 6828 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 487875 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 322408 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384267 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 496491 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126178 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185638 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128251 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162876 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186098 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Закон про спецконфіскацію включений у порядок денний ВР на сьогодні - нардеп

Закон про спецконфіскацію включений у порядок денний ВР на сьогодні - нардеп

Київ • УНН

 • 9730 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні у порядок денний засідання Верховної Ради включений законопроект про спецконфіскацію (№5142). Про це повідомив народний депутат від БПП Андрій Вадатурський, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

Він також зазначив, що фракція БПП прийняла рішення підтримати законопроект про спецконфіскацію, але лише у першому читанні.

“Цей закон потрібно приймати, в цьому немає жодних сумнівів. Його необхідність визначається тим, що у проекті бюджету, у випадку його реалізації, передбачається надходження до бюджету, наголошую, реальних, приблизно у розмірі 25 мільярдів. Левова частка з них (орієнтовно 80%) буде спрямована на потреби оборонного комплексу. Решта (20%) у Державний фонд регіонального розвитку. Але перед тим необхідно усунути низку недоліків”, – наголосив народний депутат.

А.Вадатурський також зазначив, що, станом на сьогодні, більшість депутатів фракції знайшли компроміс з урядом для прийняття законопроекту у першому читанні.

“В понеділок наша фракція зустрілася з міністром юстиції Павлом Петренком. Він запевнив депутатів, що у внесеному сьогодні законопроекті зняті статті, які викликали найбільший спротив у депутатів. А саме: закон буде діяти тільки у тих випадках, коли до суду про арешт майна буде звертатись Генеральна прокуратура України, більше того, конкретно або Генпрокурор, або його заступники. Наступний важливий момент: дія закону про спецконфіскацію буде поширюватись виключно на ті випадки, коли на момент прийняття закону і його підписання вже накладений арешт на активи і винесена підозра певному колу осіб”, – повідомив народний депутат.

Він також повідомив, що під час зустрічі міністр юстиції запевнив депутатів у тому, що у законопроекті є чіткий перелік, на які активи може бути накладено арешт.

“Це валютні кошти, грошові цінності та інші папери. На інше майно дія закону не поширюється”, – сказав А.Вадатурський.

Однак, за словами народного депутата, у багатьох депутатів фракції БПП залишилась низка питань до законопроекту.

“Міністр Павленко запевнив нас, що закон буде прийнятий лише у першому читанні. Потім він готовий зустрітися з депутатами фракції і врахувати усі застереження та зауваження, з тим, щоб у законопроекті до другого читання і прийняття в цілому були усунуті всі недоліки”, – сказав народний депутат.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.05
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72