Закон про спецконфіскацію включений у порядок денний ВР на сьогодні - нардеп

Він також зазначив, що фракція БПП прийняла рішення підтримати законопроект про спецконфіскацію, але лише у першому читанні.

“Цей закон потрібно приймати, в цьому немає жодних сумнівів. Його необхідність визначається тим, що у проекті бюджету, у випадку його реалізації, передбачається надходження до бюджету, наголошую, реальних, приблизно у розмірі 25 мільярдів. Левова частка з них (орієнтовно 80%) буде спрямована на потреби оборонного комплексу. Решта (20%) у Державний фонд регіонального розвитку. Але перед тим необхідно усунути низку недоліків”, – наголосив народний депутат.

А.Вадатурський також зазначив, що, станом на сьогодні, більшість депутатів фракції знайшли компроміс з урядом для прийняття законопроекту у першому читанні.

“В понеділок наша фракція зустрілася з міністром юстиції Павлом Петренком. Він запевнив депутатів, що у внесеному сьогодні законопроекті зняті статті, які викликали найбільший спротив у депутатів. А саме: закон буде діяти тільки у тих випадках, коли до суду про арешт майна буде звертатись Генеральна прокуратура України, більше того, конкретно або Генпрокурор, або його заступники. Наступний важливий момент: дія закону про спецконфіскацію буде поширюватись виключно на ті випадки, коли на момент прийняття закону і його підписання вже накладений арешт на активи і винесена підозра певному колу осіб”, – повідомив народний депутат.

Він також повідомив, що під час зустрічі міністр юстиції запевнив депутатів у тому, що у законопроекті є чіткий перелік, на які активи може бути накладено арешт.

“Це валютні кошти, грошові цінності та інші папери. На інше майно дія закону не поширюється”, – сказав А.Вадатурський.

Однак, за словами народного депутата, у багатьох депутатів фракції БПП залишилась низка питань до законопроекту.

“Міністр Павленко запевнив нас, що закон буде прийнятий лише у першому читанні. Потім він готовий зустрітися з депутатами фракції і врахувати усі застереження та зауваження, з тим, щоб у законопроекті до другого читання і прийняття в цілому були усунуті всі недоліки”, – сказав народний депутат.