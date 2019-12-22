Закон о доступе Красного Креста к заключенным вступил в силу

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня вступил в силу Закон №372-IX "О внесении изменений в закон "О предварительном заключении" об обеспечении беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу", передает УНН.

Президент Владимир Зеленский 19 декабря подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу" № 372-IX, который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время законодательство Украины определяет общий порядок предоставления свиданий лицам, взятым под стражу. Так, свидание задержанного с родственниками или другими лицами может предоставлять администрация места предварительного заключения только с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, не менее трех раз в месяц. Продолжительность свидания устанавливается от одного до четырех часов. Однако доступ представителей МККК к указанным лицам не является тождественным свиданию с родственниками или другими лицами, предусмотренным действующими положениями закона.

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Подписанный Президентом закон дополняет статью 12 закона "О предварительном заключении" новой частью, согласно которой администрация места предварительного заключения предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста свидание с взятыми под стражу лицами беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с сообщением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство.

Свидание с задержанными представителям МККК предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.

Добавим, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Отметим, что документ был опубликован в издании "Голос Украины" в субботу,21 декабря.

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