Закон о деоккупации Донбасса должен быть принят в ближайшие дни - Турчинов

"Я убежден, что закон о Донбассе уже готов к принятию, и я надеюсь, что в ближайшие дни он должен быть проголосован. Я уверен, что в первую сессионную неделю, первый день должен начаться именно с рассмотрения этого закона", - сказал А.Турчинов.

Он также посоветовал коллегам из парламента посвятить один день именно вопросам безопасности.

"И первой задачей был бы закон именно о деоккупации", - отметил он.

Как сообщал УНН, представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко сообщила, что, скорее всего, 21 декабря законопроект о реинтеграции Донбасса не будет внесен на рассмотрение ВР.