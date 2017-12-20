Закон о деоккупации Донбасса должен быть принят в ближайшие дни - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Закон о деоккупации Донбасса готов к принятию и должен быть проголосован в ближайшие дни. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на открытии фотовыставки в честь лейтенанта Вооруженных Сил, Народного героя Украины Амины Окуевой, передает корреспондент УНН.
"Я убежден, что закон о Донбассе уже готов к принятию, и я надеюсь, что в ближайшие дни он должен быть проголосован. Я уверен, что в первую сессионную неделю, первый день должен начаться именно с рассмотрения этого закона", - сказал А.Турчинов.
Он также посоветовал коллегам из парламента посвятить один день именно вопросам безопасности.
"И первой задачей был бы закон именно о деоккупации", - отметил он.
Как сообщал УНН, представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко сообщила, что, скорее всего, 21 декабря законопроект о реинтеграции Донбасса не будет внесен на рассмотрение ВР.