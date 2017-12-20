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Закон про деокупацію Донбасу має бути прийнятий найближчими днями - Турчинов

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Закон про деокупацію Донбасу готовий до прийняття і може бути проголосований найближчими днями. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов на відкритті фотовиставки на честь лейтенанта Збройних Сил, Народного героя України Аміни Окуєвої, передає кореспондент УНН.

Закон про деокупацію Донбасу має бути прийнятий найближчими днями - Турчинов

“Я переконаний, що закон про Донбас уже готовий до прийняття, і я сподіваюсь, що найближчими днями він повинен бути проголосований. Я впевнений, що в перший сесійний тиждень, перший день повинен початись саме з розгляду цього закону”, — сказав О.Турчинов.

Він також порадив колегам з парламенту присвятити один день саме безпековим питанням.

“І першим завданням був би закон про саме деокупацію”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, представник Президента України в парламенті Ірина Луценко повідомила, що, швидше за все, 21 грудня законопроект про реінтеграцію Донбасу не буде внесено на розгляд ВР.

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