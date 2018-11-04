Закон "Маски шоу стоп - 2" вступил в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Украине вступил в силу закон, который называют "Маски шоу стоп - 2" и который облегчает привлечение к ответственности силовиков за преследование бизнеса. Об этом говорится в законе, опубликованном вчера, 3 ноября, в официальном издании "Голос Украины", передает УНН.
Предполагается, что этот закон № 2548-VІІІ должен упростить механизм привлечения к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.
По словам министра юстиции Павла Петренко, обновленная версия закона "маски-шоу стоп" содержит три важных инновации. Во-первых, он предполагает персональную ответственность правоохранителя, который допустил нарушение прав предпринимателя.
Также документ отменяет сроки давности, в случае, если будут зафиксированы противоправные действия правоохранителей относительно незаконных обысков, изъятия материалов и техники, в течение которых пострадавший сможет обращаться к государству с иском о взыскании материального ущерба.
Кроме того, когда есть явные нарушения со стороны следователя или прокурора, закон позволяет потерпевшему - предпринимателю или физическому лицу - обжаловать такие незаконные действия в суде. Если дело рассматривается годами, пострадавший сможет подавать соответствующую жалобу в суд о беспочвенности затягивания уголовного производства.
Напомним, 31 октября Глава государства Петр Порошенко подписал закон "Маски шоу стоп - 2".
Ранее, в июне, Кабинет министров утвердил закон о внесении изменений в закон "Маски-шоу стоп".