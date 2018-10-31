Президент підписав закон “Маски шоу стоп - 2”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко щойно підписав закон, який полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого, прокурора, правоохоронця за переслідування бізнесу. Також він підписав закони стосовно вдосконалення фінансового сектору та щодо відновлення кредитування, відповідно до вимог МВФ. Ці закони Глава держави підписав під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій заявив Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
Глава держави підписав закон "Маски-шоу стоп-2", який полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого, прокурора, правоохоронця, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яка згодо скасована судом.
Також він підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні та закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення кредитування.
"МВФ вам теж вітання, бо це частина реалізації наших з вами домовленостей", - сказав Президент, підписуючи два останні закони.
Як повідомляв УНН, 27 вересня Парубій відправив закон “Маски шоу стоп - 2” на підпис Президенту.
Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу і в цілому проект закону № 8490 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування.
Нагадаємо, влітку уряд ухвалив проект закону про зміни до закону "Маски-шоу стоп".