Президент подписал закон "Маски шоу стоп - 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко только что подписал закон, облегчающий механизм привлечения к ответственности следователя, прокурора, милиционера за преследование бизнеса. Также он подписал законы по совершенствованию финансового сектора и по восстановлению кредитования в соответствии с требованиями МВФ. Эти законы Глава государства подписал во время встречи с представителями украинских и международных бизнес-ассоциаций заявил Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
Глава государства подписал закон "Маски-шоу стоп-2", который облегчает механизм привлечения к ответственности следователя, прокурора, милиционера, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.
Также он подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине и закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возобновления кредитования.
"МВФ вам тоже привет, потому что это часть реализации наших с вами договоренностей", - сказал Президент, подписывая два последних закона.
Как сообщал УНН, 27 сентября Парубий отправил закон "Маски шоу стоп - 2" на подпись Президенту.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона № 8490 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования.
Напомним, летом правительство приняло проект закона об изменениях в закон "Маски-шоу стоп".