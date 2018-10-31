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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Президент подписал закон "Маски шоу стоп - 2"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко только что подписал закон, облегчающий механизм привлечения к ответственности следователя, прокурора, милиционера за преследование бизнеса. Также он подписал законы по совершенствованию финансового сектора и по восстановлению кредитования в соответствии с требованиями МВФ. Эти законы Глава государства подписал во время встречи с представителями украинских и международных бизнес-ассоциаций заявил Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

Глава государства подписал закон "Маски-шоу стоп-2", который облегчает механизм привлечения к ответственности следователя, прокурора, милиционера, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Также он подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине и закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возобновления кредитования.

"МВФ вам тоже привет, потому что это часть реализации наших с вами договоренностей", - сказал Президент, подписывая два последних закона.

Как сообщал УНН, 27 сентября Парубий отправил закон "Маски шоу стоп - 2" на подпись Президенту.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона № 8490 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования.

Напомним, летом правительство приняло проект закона об изменениях в закон "Маски-шоу стоп".

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