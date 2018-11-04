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Закон "Маски шоу стоп - 2" набув чинності

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Україні набув чинності закон, який називають "Маски шоу стоп - 2" і який полегшує притягнення до відповідальності силовиків за переслідування бізнесу. Про це йдеться у законі, опублікованому вчора, 3 листопада, в офіційному виданні "Голос України", передає УНН.

Передбачається, що цей закон № 2548-VІІІ має спростити механізм притягнення до відповідальності слідчого, прокурора, правоохоронця, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яка згодом скасована судом.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, оновлена версія закону "маски-шоу стоп" містить три важливі інновації. По-перше, він передбачає персональну відповідальність правоохоронця, який допустив порушення прав підприємця.

Також документ скасовує строки давності, у разі, якщо будуть зафіксовані протиправні дії правоохоронців відносно незаконних обшуків, вилучення матеріалів і техніки, протягом яких постраждалий зможе звертатись до держави з позовом про стягнення матеріальних збитків.

Крім того, коли є явні порушення з боку слідчого чи прокурора, закон дозволяє потерпілому – підприємцю чи фізичній особі – оскаржити такі незаконні дії в суді. Якщо справа розглядається роками, постраждалий зможе подавати відповідну скаргу до суду щодо безпідставності затягування кримінального провадження.

Нагадаємо, 31 жовтня Глава держави Петро Порошенко підписав закон "Маски шоу стоп - 2" .

Раніше, у червні, Кабінет міністрів затвердив закон про внесення змін до закону "Маски-шоу стоп".

Українські Національні Новини

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