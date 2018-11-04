Закон "Маски шоу стоп - 2" набув чинності

КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Україні набув чинності закон, який називають "Маски шоу стоп - 2" і який полегшує притягнення до відповідальності силовиків за переслідування бізнесу. Про це йдеться у законі, опублікованому вчора, 3 листопада, в офіційному виданні "Голос України", передає УНН.