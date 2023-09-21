Призывал к массовым убийствам украинцев: главе "медиа-холдинга днр" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Главе “медиа-холдинга днр” Роману Беседину, который призвал к массовым убийствам украинцев, сообщили о подозрении, передает УНН с ссылкой на СБУ.
Детали
Служба безопасности собрала доказательную базу на предателя Романа Беседина — руководителя оккупационного “медиа-холдинга днр”. Он позиционирует себя как один из ключевых рупоров кремля в временно оккупированном Донецке и публично призывает к физическому уничтожению всего украинского народа.
Установлено, что Беседин еще в 2018 году добровольно возглавил вражеский “медиа-холдинг”, который зарегистрирован в россии и объединяет все печатные издания захваченной части Донецкой области.
По имеющимся данным, предатель входит в ближайшее окружение террориста пушилина, который лично способствовал его назначению в ряды прокремлевского органа пропаганды.
После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора фигурант одним из первых развернул широкую агиткампанию в поддержку “присоединения” оккупированного Донбасса к составу рф.
Для этого давал указание подчинённым пропагандистам активно освещать российскую “паспортизацию” местных жителей и делать фейковые публикации о псевдореферендуме 2022 года.
Кроме того, Беседин использовал подконтрольные издания для распространения призывов к участию в незаконных выборах рф в сентябре этого года.
На этих же ресурсах он агитировал за марионеточных “кандидатов” кремля и “информировал” о сфальсифицированных итогах фейкового плебисцита.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Беседину о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
▪️ ч. 1 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
▪️ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Поскольку предатель находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обстреливал из гаубицы огневые позиции ВСУ: к 12 годам заключения приговорен предатель, воевавший на стороне “днр”