Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемический порог в Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях. Об этом говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ" за 47 неделю, передает УНН.
Так, на этой неделе показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемический порог в трех областях: 2,4% в Днепропетровской области, 3,5% - в Луганской, 7,9% - в Харьковской.
В целом в течение недели, с 21 по 27 ноября, гриппом и ОРВИ в Украине заболел 193 261 человек, из них 69% детей.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составляет 453,8 на 100 тысяч населения, что на 13,3% больше, чем на прошлой неделе. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области (824,3). Наименьший – в Тернопольской (258,2).
Отмечается, что на общую картину повлияло увеличение темпа прироста заболеваемости среди детей до 17 лет – на 14,8% против 3,7% среди взрослых.
Летальных случаев на 47-й отчетной неделе не зафиксировано.