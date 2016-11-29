Захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідпоріг у трьох областях

Так, цього тижня показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічний поріг у трьох областях: 2,4% у Дніпропетровській області, 3,5% - в Луганській, 7,9% - в Харківській.

Загалом протягом тижня, з 21 по 27 листопада, на грип та ГРВІ в Україні захворіло 193 261 особа, з них 69% дітей.

Показник захворюваності на ГРИП та ГРВІ серед населення України становить 453,8 на 100 тисяч населення, що на 13,3% більше, ніж минулого тижня. Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Київській області (824,3). Найменший – у Тернопільській (258,2).

Зазначається, що на загальну картину вплинуло збільшення темпу приросту захворюваності серед дітей до 17 років – на 14,8% проти 3,7% серед дорослих.

Летальних випадків на 47-му звітному тижні не зафіксовано.