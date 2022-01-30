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Заболел коронавирусом: сборная Украины по биатлону на Олимпиаде осталась без одного тренера

Киев • УНН

 • 16533 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Один из тренеров женской сборной по биатлону на Олимпиаде в Пекине заболел коронавирусом и теперь находится на самоизоляции. Об этом пишет УНН со ссылкой наbiathlon.com.ua.

Цитата

“К сожалению, еще один наставник сборной Украины сегодня попал в условия самоизоляции во время подготовки к Олимпийским Играм в Пекине, Китай. Помощник Уроша Велепеца в женской сборной Украины Игорь Ященко сдал положительный тест и в ближайшее время не сможет руководить подготовкой команды”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что согласно антиковидным правилам, все аккредитованные на Олимпиаде лица проходят ежедневные тесты на наличие коронавируса.

Напомним

Ранее сообщалось, что среди участников Олимпиады в Пекине выявили первый случай COVID-19.

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