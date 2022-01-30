Захворів на коронавірус: збірна України з біатлону на Олімпіаді залишилася без одного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Один із тренерів жіночої збірної з біатлону на Олімпіаді в Пекіні захворів на коронавірус і тепер перебуває на самоізоляції. Про це пише УНН із посиланням на biathlon.com.ua.
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“На жаль, ще один наставник збірної України сьогодні потрапив в умови самоізоляції під час підготовки до Олімпійських Ігор у Китай Пекіні. Помічник Уроша Велепеця у жіночій збірній України Ігор Ященко здав позитивний тест і найближчим часом не зможе керувати підготовкою команди”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що, що згідно з антиковідними правилами, всі акредитовані на Олімпіаді особи проходять щоденні тести на наявність коронавірусу.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що серед учасників Олімпіади у Пекіні виявили перший випадок COVID-19.