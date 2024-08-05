За минувшие сутки вражеские войска совершили 472 обстрела 8 населенных пунктов Запорожской области. Было нанесено 3 авиаудара, 293 атаки беспилотниками, 6 обстрелов из РСЗО и 170 артиллерийских обстрелов.
За прошедшие сутки оккупанты 472 раза обстреляли Запорожскую область, под вражеским огнем оказались 8 населенных пунктов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По информации, было нанесено три авиационных удара по Лобковому и Малиновке. Кроме того, 293 беспилотные летательные аппараты различных модификаций атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. Шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня поразили Гуляйполе и Малую Токмачку. Также было осуществлено 170 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Кроме того, поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов. К счастью, мирные жители не пострадали.
У Запоріжжі пролунали вибухи31 июля 2024, 20:42 • 103040 просмотров