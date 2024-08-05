За прошедшие сутки оккупанты 472 раза обстреляли Запорожскую область, под вражеским огнем оказались 8 населенных пунктов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, было нанесено три авиационных удара по Лобковому и Малиновке. Кроме того, 293 беспилотные летательные аппараты различных модификаций атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. Шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня поразили Гуляйполе и Малую Токмачку. Также было осуществлено 170 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Кроме того, поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов. К счастью, мирные жители не пострадали.

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