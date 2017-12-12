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Защита Януковича по делу о расстреле Майдана во второй раз заявила отвод судье

Защита Януковича по делу о расстреле Майдана во второй раз заявила отвод судье

Киев  •  УНН

 • 11009 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича в деле Майдана во второй раз заявила отвод слидственному судье Печерского районного суда Киева Светлане Шапутько, которая рассматривает ходатайство Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное следствие в отношении экс-президента, который подозревается в организации и управлении расстрелами активиств Майдана в феврале 2014 года. Об этом сторона защиты заявила на судебном заседании сегодня вечером, передает корреспондент УНН.

"Заявляю отвод судье", - сказал адвокат Олекснадр Шадрин.

Свою позицию он аргументировал тем, что видит в действиях судьи предвзятость, в том числе в связи с тем, что по его просьбе, ему не было предоставлено времени для ознакомления с материалами дела, поскольку защитником Януковича был назначен только вчера (11 декабря ред.) Центром по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв на неопределенный срок, для того, чтобы автоматизированная система распределений дел избрала судью, который бы рассмотрел заявленный отвод.

В свою очередь, сторона обвинения в очередной раз подчеркнула, что защита действует способом, чтобы как можно больше затянуть время.

"Сторона защиты продолжает действовать в соответствии с выбранной позиции, чтобы затянуть время", - сказали прокуроры.

Напомним, суд по делу Майдана перенесли из-за смены адвокатов Януковича.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.

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