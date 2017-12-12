Захист Януковича у справі про розстріл Майдану вдруге заявив відвід судді

"Заявляю відвід судді", - сказав адвокат Олекснадр Шадрін.

Свою позицію він аргументував тим, що вбачає у діях судді упередженість, в тому числі у зв'язку з тим, що на його прохання, йому не було надано часу для ознайомлення з матеріалами справи, оскільки захисником Януковича його було призначено лише вчора (11 грудня -ред.) Центром з надання безкоштовної правової допомоги.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву на невизначений термін, для того, щоб автоматизована система розподілів справ обрала суддю, який би розглянув заявлений відвід.

У свою чергу, сторона обвинувачення вчергове наголосила, що захист діє в спосіб, щоб якомога більше затягнути час.

"Сторона захисту продовжує діяти відповідно до обраної позиції, щоб затягнути час", - сказали прокурори.

Нагадаємо, суд у справі Майдану перенесли через зміну адвокатів Януковича.

Як повідомляв УНН, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.