Защита Януковича самовольно покинула заседание по делу о госизмене экс-президента

"К сожалению, вынужден констатировать, что защитник Виктора Януковича, Сердюк самовольно покинул судебное заседание", - сообщил Девятко.



Со своей стороны представитель прокуратуры заявил, что, по мнению обвинения действия представителей защиты приводят к тому, "защита Януковича осуществляется ненадлежащим образом".



"Четверо профессиональных адвокатов не могут в течение трех месяцев выступить в судебных прениях и подготовиться к ним. Они в третий раз срывают эти дебаты, самовольно покидая судебное заседание. Таким образом под угрозой принцип доступа к правосудию у обвиняемого Януковича. При таких обстоятельствах мы вынуждены ходатайствовать перед судом о привлечении государственного защитника и обращения Центра правовой помощи ", - сообщила сторона обвинения.



Добавим, что коллегия судов вышла к судебной комнату для принятия соответствующего решения.



Напомним, суд отказал защите Януковича допросить еще 252 дополнительных свидетеля.



Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.



