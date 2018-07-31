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Захист Януковича самовільно залишив засідання у справі про держзраду екс-президента

Захист Януковича самовільно залишив засідання у справі про держзраду екс-президента

Київ • УНН

 • 9639 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк покинув засідання у справі про держзраду екс-президента.
Про це під час засідання повідомив суддя головуючий колегії суддів Владислав Дев'ятко, передає УНН.

"На жаль, вимушений констатувати, що захисник Віктора Януковича, Сердюк самовільно залишив судове засідання", - повідомив Дев'ятко.

Зі свого боку представник прокуратури заявив, що на думку звинувачення дії представників захисту приводять до того, "захист Януковича здійснюється неналежно".

"Четверо професійних адвокатів не можуть впродовж трьох місяців виступити у судових дебатах і підготуватись до них. Вони втретє зривають ці дебати, самовільно залишаючи судове засідання. Таким чином під загрозою принцип доступу до правосуддя у обвинуваченого Януковича. За таких обставин ми змушені клопотати перед судом до залучення державного захисника і звернення Центру правової допомоги", - повідомила сторона обвинувачення.

Додамо, що колегія судів вийшла до судової кімнати для прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо, суд відмовив захисту Януковича допитати ще 252 додаткових свідків.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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