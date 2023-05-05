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Защита Труханова подала апелляционную жалобу

Киев • УНН

 • 1567483 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Адвокат взятого под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова Александр Лысак подал сегодня апелляционную жалобу. Об этом Лысак сообщил в комментарии УНН.

Цитата

“Сегодня мы подали апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда. Заседание апелляционной палаты состоится на следующей неделе”, – сообщил он.

Дополнение

4 мая Высший антикоррупционный суд отправил под стражу мэра Одессы с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн.

25 апреля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Труханову по этому делу вместо личного обязательства на залог в размпере 30 866 000 гривен. Деньги Труханов должен был внести в течение 5 дней.

Ранее

Следствие считает, что Труханов в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами мэрии и частной компании завладел средствами местного бюджета Одессы в сумме 185 млн грн под видом приобретения здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.

1 июня 2018 года антикоррупционные органы завершили расследование по этому делу. В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и других должностных лиц в растрате 92 млн грн.

Позже апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор, и теперь это дело направили на повторное рассмотрение в Высший антикорсуд.

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