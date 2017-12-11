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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 18575 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 33884 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103306 просмотра

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10 марта, 18:32 • 111649 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 132909 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108570 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Защита Саакашвили заявила отвод прокурору

Защита Саакашвили заявила отвод прокурору

Киев  •  УНН

 • 9953 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сторона защиты экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили заявила ходатайство об отводе прокурору Говорущак за незаконное задержание М.Саакашвили. Соответствующее ходатайство на заседании Печерского районного суда объявил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает корреспондент УНН.

"Задержание Саакашвили произошло без решения суда, без разрешения суда на проникновение в чужое жилище без разрешения суда на обыск в этом помещении", - сказал адвокат.

Он отметил, что такие действия являются противоправными, соответственно, прокурор не имеет права участвовать в судебном заседании.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Защитников Саакашвили пустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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