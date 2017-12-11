Защита Саакашвили заявила отвод прокурору
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сторона защиты экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили заявила ходатайство об отводе прокурору Говорущак за незаконное задержание М.Саакашвили. Соответствующее ходатайство на заседании Печерского районного суда объявил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает корреспондент УНН.
"Задержание Саакашвили произошло без решения суда, без разрешения суда на проникновение в чужое жилище без разрешения суда на обыск в этом помещении", - сказал адвокат.
Он отметил, что такие действия являются противоправными, соответственно, прокурор не имеет права участвовать в судебном заседании.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили пустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.