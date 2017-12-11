Захист Саакашвілі заявив відвід прокурору

ukru
Ексклюзив
08:19 • 50585 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 54004 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 75010 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 113014 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 92413 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 277374 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 253350 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 397537 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 259812 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 370702 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
48 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 111996 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 111885 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 83412 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 95988 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 104434 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 23601 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 113019 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 104431 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 193168 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 277377 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 117387 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 108103 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 139577 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 156452 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 161176 перегляди
Актуальне
Захист Саакашвілі заявив відвід прокурору

Захист Саакашвілі заявив відвід прокурору

Київ • УНН

 • 9954 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сторона захисту екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі заявила клопотання про відвід прокурору Говорущаку за незаконне затримання Саакашвілі. Відповідне клопотання сьогодні на засіданні Печерського районного суду оголосив адвокат Руслан Чернолуцький, передає кореспондент УНН.

“Затримання Саакашвілі відбулося без ухвали суду, без дозволу суду на проникнення в чуже житло, без дозволу суду на обшук в цьому приміщенні”, — сказав адвокат.

Він зазначив, що такі дії є протиправними, відповідно, прокурор не має права брати участь в судовому засіданні.

Як повідомляв УННПечерський райсуд столиці посилено охороняють.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.79
Bitcoin
$87,436.90
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.10
Золото
$3,074.86
Ethereum
$2,024.54