Захист Саакашвілі заявив відвід прокурору
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сторона захисту екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі заявила клопотання про відвід прокурору Говорущаку за незаконне затримання Саакашвілі. Відповідне клопотання сьогодні на засіданні Печерського районного суду оголосив адвокат Руслан Чернолуцький, передає кореспондент УНН.
“Затримання Саакашвілі відбулося без ухвали суду, без дозволу суду на проникнення в чуже житло, без дозволу суду на обшук в цьому приміщенні”, — сказав адвокат.
Він зазначив, що такі дії є протиправними, відповідно, прокурор не має права брати участь в судовому засіданні.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд столиці посилено охороняють.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.