Защита настаивает на допросе В.Януковича по делу о госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Защита настаивает на допросе бывшего Президента Украины Виктора Януковича в рамках уголовного производства по подозрению его в государственной измене. Об этом сказал журналистам адвокат экс-президента Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.
"Должен быть допрошен Виктор Янукович лично по данному делу. Защита будет требовать этого. Я подчеркиваю, что никаких доказательств и никаких обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях В.Януковича государственной измены нет. Однако такие обстоятельства существуют по ряду других лиц, которые должны быть допрошены", - сказал адвокат.
По словам В.Сердюка, не проведение допроса В.Януковича приводит к препятствованию движению и затягиванию дела. Он добавил, что возможность и желание для допроса экс-президента есть.
Кроме того, защитник отметил, что будет ходатайствовать о вызове в суд и допросе ряда лиц, которые по состоянию на февраль 2014 года, когда В.Янукович "был отстранен от президентских полномочий, должны были принимать меры по событиям в Крыму, но не приняли их".
Напомним, 28 ноября 2016 г. Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.