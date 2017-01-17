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Захист наполягає на допиті В.Януковича у справі про держзраду

Захист наполягає на допиті В.Януковича у справі про держзраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Захист наполягає на допиті колишнього президента України Віктора Януковича у межах кримінальному провадженні за підозрою його у державній зраді. Про це сказав журналістам адвокат екс-президента Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН.

“Має бути допитаний Віктор Янукович особисто по даній справі. Захист буде вимагати цього. Я підкреслюю, що жодних доказів і жодних обставин, що свідчили б про наявність в діях В.Януковича державної зради немає. Проте такі обставини існують щодо ряду інших осіб, які мають бути допитані”, — сказав адвокат.

За словами В.Сердюка, не проведення допиту В.Януковича призводить до перешкоджання руху і затягування справи. Він додав, що можливість і бажання для допиту екс-президента є.

Крім того, захисник зазначив, що клопотатимуть про виклик до суду і допит низки осіб, які станом на лютий 2014 року, коли В.Янукович “був відсторонений від президентських повноважень, мали вживати заходи щодо подій в Криму, але не вжили їх”.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

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