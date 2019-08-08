Защитник Хачериди может продолжить карьеру в самом титулованном клубе Румынии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Бывший защитник сборной Украины Евгений Хачериди ведет переговоры о переходе в румынский ФК "Стяуа", информирует УНН со ссылкой на "Gazeta Sporturilor".
32-летний игрок может оказаться в "Стяуа", который сегодня продолжит борьбу в Лиге Европы. Данную информацию подтвердил президент клуба Джиджи Бекали.
Сейчас украинский защитник находится в статусе свободного агента, после того, как покинул греческий "ПАОК".
Примечательно, в активе "Стяуа" 26 завоеванных чемпионских титулов во внутреннем чемпионате, а также 22 выигранных Кубка Румынии.
Отметим, что Хачериди в прошлой кампании получил право сыграть в только восьми баталиях за "ПАОК".
Как сообщал УНН, азербайджанский чемпион изъявлял желание подписать Хачериди.