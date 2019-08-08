Захисник Хачеріді може продовжити кар'єру в найтитулованішому клубі Румунії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Колишній захисник збірної України Євген Хачеріді веде переговори про перехід в румунський ФК "Стяуа", інформує УНН з посиланням на "Gazeta Sporturilor".
32-річний гравець може опинитися в "Стяуа", який сьогодні продовжить боротьбу в Лізі Європи. Дану інформацію підтвердив президент клубу Джіджі Бекалі.
Зараз український захисник перебуває в статусі вільного агента, після того, як покинув грецький "ПАОК".
Примітно, в активі "Стяуа" 26 завойованих чемпіонських титулів у внутрішньому чемпіонаті, а також 22 виграних Кубки Румунії.
Зазначимо, що Хачеріді минулої кампанії отримав право зіграти в лише восьми баталіях за "ПАОК".
Як повідомляв УНН, азербайджанський чемпіон виявляв бажання підписати Хачеріді.