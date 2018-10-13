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7 марта, 19:45 • 164999 просмотра

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Защитник "Динамо" не помог вице-чемпионам мира победить Англию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Выступления в Дивизионе А Лиги наций продолжили сборная вице-чемпион мира Хорватия и Англия. Поединок прошел в Риеке, передает корреспондент УНН.

Команды не порадовали болельщиков большим количеством нанесенных ударов — 9:5 в пользу хозяев и только 3:2 в створ. В первом тайме стоит вспомнить прострел с левой бровки от защитника киевского “Динамо” Иосифа Пиварича, который завершал никем не прикрытый Крамарич. В итоге голкипер Пикфорд зафиксировал мяч.

В начале второй половины Перишич проверил Пикфорда дальним выстрелом, а через несколько минут англичане имели шанс выйти вперед. Подача со штрафного обернулась ударом головой Гарри Кейна, и только перекладина спасла “шашечных”. На 55 минуте Решфорд потерял эпизод, когда был самый перед воротами Ливаковича. Впоследствии форвард “МЮ” еще раз не сумел переиграть кипера хозяев — 0:0.

Примечательно, что защитник “Динамо” Пиварич провел на поле все 90 минут.

Добавим также, обе сборные ухудшили шансы на победу в группе 4, ведь имеют только по одному баллу против 6-ти в Испании.

Украинские Национальные Новости

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