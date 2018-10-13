Захисник "Динамо" не допоміг віце-чемпіонам світу перемогти Англію

Команди не порадували уболівальників великою кількістю завданих ударів — 9:5 на користь господарів і тільки 3:2 у площину воріт. У першому таймі варто згадати простріл з лівої бровки від оборонця київського “Динамо” Йосипа Піварича, який завершував ніким не прикритий Крамаріч. У підсумку голкіпер Пікфорд зафіксував м’яч.

На початку другої половини Перішич перевірив Пікфорда дальнім пострілом, а через кілька хвилин англійці мали шанс вийти вперед. Подача зі штрафного обернулася ударом головою Гаррі Кейна, і тільки поперечина врятувала “шашкових”. На 55 хвилині Решфорд змарнував епізод, коли був самісінький перед воротами Ліваковича. Згодом форвард “МЮ” ще раз не зумів переграти кіпера господарів — 0:0.

Примітно, що захисник “Динамо” Піварич провів на полі усі 90 хвилин.

Додамо також, обидві збірні погіршили шанси на перемогу у групі 4, адже мають тільки по одному балу проти 6-ти в Іспанії.