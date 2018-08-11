Запад Украины накроют грозы

"По данным Укргидрометцентра, во второй половине дня 11 августа и ночью 12 августа в западных областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - отметили в ведомстве.

При этом в течение 11-12 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской области ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями, без негативных последствий. При сильных ливнях вечером на протяжении 11 августа возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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В то же время 11-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

По Киевской области 11-13 августа в большинстве районов области также ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 11-13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.