Захід України накриють грози
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Жителів західних областей України попередили про грози, які очікуються у регіоні на вихідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, у другій половині дня 11 серпня та вночі 12 серпня у західних областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", - зазначили у відомстві.
При цьому впродовж 11-12 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у межах Львiвської області очікується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рівнями, без негативних наслідків. При сильних зливах ввечерi впродовж 11 серпня можливе формування значного місцевого та схилового стоку.
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Водночас 11-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
По Київській області 11-13 серпня в більшості районів області також очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 11-13 серпня у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.