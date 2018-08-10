Угроза мировому рынку свинины: в Китае впервые зарегистрировали АЧС

Чтобы сдержать эпидемию, властям страны пришлось уничтожить почти 1 тыс. свиней.

В свою очередь, Минсельхоз Китая запретил фермерам перевозить свиней из пострадавших районов и кормить животных необработанными пищевыми отходами.

Также сообщается, что в Китае находится около половины мирового поголовья свиней. Страна производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем.

Напомним, в начале августа масштабная вспышка АЧС была зафиксирована в Латвии.

В Украине, тем временем, вирус неконтролируемо распространяется уже пятый год подряд. За это время убытки фермеров (по причине ликвидации зараженного поголовья) составили уже более 170 млн. грн.

На фоне эпидемии, цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина прибавила в цене около 40%, а сало - более 70%.

По мнению политика Сергея Тригубенка, бороться с АЧС нашей стране мешают несколько факторов: нескончаемый процесс реформирования Госпродпотребслужбы, отсутствие профильного министра (агрополитики) и отсутствие компетентных кадров.