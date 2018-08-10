Загроза світовому ринку свинини: в Китаї вперше зареєстрували АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Міністерство сільського господарства Китаю повідомило про реєстрацію в провінції Ляонін спалаху африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Reuters.
Щоб стримати епідемію, владі країни довелося знищити майже 1 тис. свиней.
У свою чергу, Мінсільгосп Китаю заборонив фермерам перевозити свиней з постраждалих районів і годувати тварин необробленими харчовими відходами.
Також повідомляється, що в Китаї знаходиться близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини в світі і є головним її споживачем.
Нагадаємо, на початку серпня масштабний спалах АЧС був зафіксований в Латвії.
В Україні, тим часом, вірус неконтрольовано поширюється вже п'ятий рік поспіль. За цей час збитки фермерів (через ліквідацію зараженого поголів'я) склали вже понад 170 млн. грн.
На тлі епідемії, ціни на свинину і сало в Україні зростають рекордними темпами. За рік свинина додала в ціні близько 40%, а сало - більше 70%.
На думку політика Сергія Тригубенка, боротися з АЧС нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, відсутність профільного міністра (агрополітики) і відсутність компетентних кадрів.