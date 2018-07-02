Обострение конфликта на юге Сирии: есть вероятность гуманитарной катастрофы

На прошлой неделе 160 тысячам человек пришлось бежать от тяжелых бомбардировок. Люди в основном скрывались в селах и районах вблизи израильского и иорданского границ.



Как сообщал УНН, сирийская армия освободила 70 городов и поселков на востоке и юго-востоке провинции Дераа и находится сейчас в 2 км от границы с Иорданией.



Напомним, от голода, жажды и болезней 15 беженцев, бежавших из сирийской провинции Дераа к иорданской границы, погибли.