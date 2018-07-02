Обострение конфликта на юге Сирии: есть вероятность гуманитарной катастрофы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Количество людей, которые вынуждены покинуть свои дома на юго-западе Сирии в результате двухнедельной эскалации боевых действий возросло до 270 000 человек. Есть вероятность начала гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил иорданский представитель ООН по делам беженцев Мохаммад Хаваре, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе 160 тысячам человек пришлось бежать от тяжелых бомбардировок. Люди в основном скрывались в селах и районах вблизи израильского и иорданского границ.

Как сообщал УНН, сирийская армия освободила 70 городов и поселков на востоке и юго-востоке провинции Дераа и находится сейчас в 2 км от границы с Иорданией.

Напомним, от голода, жажды и болезней 15 беженцев, бежавших из сирийской провинции Дераа к иорданской границы, погибли.

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