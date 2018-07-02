Загострення конфлікту на півдні Сирії: є вірогідність гуманітарної катастрофи

Минулого тижня 160 тисячам осіб довелося втікати від важких бомбардувань. Люди здебільшого переховувалися в селах та районах поблизу ізраїльського та йорданського кордонів.



Як повідомляв УНН, сирійська армія звільнила 70 міст і селищ на сході і південному сході провінції Дераа і знаходиться зараз в 2 км від кордону з Йорданією.



Нагадаємо, від голоду, спраги і хвороб 15 біженців, які втекли з сирійської провінції Дераа до йорданського кордону, загинули.