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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 35535 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 133800 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 137366 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 200114 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 236123 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 142082 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 133577 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Гибель трех правоохранителей в ДТП в Одесской области: начато расследование

Гибель трех правоохранителей в ДТП в Одесской области: начато расследование

Киев  •  УНН

 • 36034 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Белгород-Днестровском районе с участием правоохранителей. Об этом УНН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Детали

В Одесской области при участии полицейского автомобиля произошло ДТП в котором погибли трое полицейских и один получил травмы. Как известно, авария произошла по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря Одесской области. Направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска Нацполиции в Одесской области на служебном автомобиле съехали в кювет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Дело будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.

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