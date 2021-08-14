Загибель трьох правоохоронців у ДТП на Одещині: розпочато розслідування

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Поліцейські встановлюють обставини аварії, яка сталася в Білгород-Дністровському районі за участю правоохоронців. Про це УНН повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Деталі

В Одеській області за участі поліцейського автомобіля сталася ДТП у якій загинуло троє поліцейських та один травмувався. Як відомо , аварія сталася по дорозі з Татарбунар у Сарату в селі Зоря Одеської області. Направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку Нацполіції в Одеській області на службовому автомобілі з'їхали у кювет. Наразі обставини ДТП встановлюються. 

Відомості про дорожньо-транспортну пригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Справу будуть розслідувати співробітники Державного бюро розслідувань.

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