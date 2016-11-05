Гибель полицейского вблизи Хмельницкого будут расследовать как умышленное убийство
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. По факту гибели полицейского вблизи Хмельницкого открыто уголовное производство ст. 115 УК "Умышленное убийство". Об этом УНН сообщила руководитель СК ГУ НП в Хмельницкой области Инна Глега.
"... Открыто уголовное производство (ст. 115 УК" Умышленное убийство ")", - сообщила И.Глега.
Как ранее сообщила корреспонденту УНН руководитель СК ГУ НП в Хмельницкой области Инна Глега, погибший мужчина - действующий сотрудник полиции, который на момент гибели находился на больничном.
Милиционер проходил службу в зоне проведения АТО и имел статус участника боевых действий.
По данному факту проводится досудебное расследование. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего.
Как стало известно, полицейский работал в областном управлении полиции. Жил в Хмельницком. Был женат.