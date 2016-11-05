Загибель поліцейського поблизу Хмельницького розслідуватимуть як умисне убивство
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. За фактом загибелі поліцейського поблизу Хмельницького відкрито кримінальне провадження ст. 115 ККУ “Умисне вбивство”. Про це УНН повідомила керівник СК ГУ НП у Хмельницькій області Інна Глега.
"...відкрито кримінальне провадження (ст. 115 ККУ “Умисне вбивство”)", - повідомила І.Глега.
Як раніше повідомила кореспонденту УНН керівник СК ГУ НП у Хмельницькій області Інна Глега, загиблий чоловік - діючий працівник поліції, який на момент загибелі перебував на лікарняному.
Правоохоронець проходив службу в зоні проведення АТО і мав статус учасника бойових дій.
За даним фактом проводиться досудове розслідування. Слідчі розглядають декілька версій події.
Як стало відомо, правоохоронець працював в обласному управлінні поліції. Мешкав у Хмельницькому. Був одружений.