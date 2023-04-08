Захватчики наносили удары по акватории Очаковской громады - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Вчера враг нанес артиллерийский удар по акватории Очаковской громады. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, передает УНН.
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“Вчера, 7 апреля, в 22:51 враг нанес артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Без пострадавших. В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно”, — отметил Ким.
Напомним
Российские оккупанты 7 апреля утром нанесли артиллерийский и минометный удар по городу Очаков и акватории Очаковской общины в Николаевской области. Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.