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Загарбники завдавали ударів по акваторії Очаківської громади - Кім

Загарбники завдавали ударів по акваторії Очаківської громади - Кім

Київ • УНН

 • 691257 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Вчора ворог завдав артилерійський удар по акваторії Очаківської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, передає УНН.

Цитата

“Вчора, 7 квітня, о 22:51 ворог завдав артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно”, — зазначив Кім.

Нагадаємо

Російські окупанти 7 квітня зранку завдали артилерійський та мінометний удар по місту Очаків та акваторії Очаківської громади у Миколаївській області. Двоє людей отримало поранення, один з них у тяжкому стані.

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