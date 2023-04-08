Загарбники завдавали ударів по акваторії Очаківської громади - Кім

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“Вчора, 7 квітня, о 22:51 ворог завдав артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно”, — зазначив Кім.

Нагадаємо

Російські окупанти 7 квітня зранку завдали артилерійський та мінометний удар по місту Очаків та акваторії Очаківської громади у Миколаївській області. Двоє людей отримало поранення, один з них у тяжкому стані.