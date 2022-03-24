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Всего гуманитарными коридорами спасено более 219 тысяч человек - ОП

Киев • УНН

 • 100980 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в целом гуманитарными коридорами спасено более 219 тысяч человек, передает УНН.

Всего гуманитарными коридорами спасено более 219 тысяч человек - ОП

Цитата

"Все это время помимо обеспечения потребностей регионов в горючем, продуктах питания, медикаментах, вещах первой необходимости мы работали над эвакуацией мирных жителей из самых опасных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Детали

Более 56 тысяч мариупольцев уехали из города и были доставлены в Запорожье, а затем продолжили эвакуацию.

Укрзализныця за это время перевезла эвакуационными поездами около 2,8 млн человек.

Около 2,2 млн детей, женщин, пожилых людей временно покинули Украину.

Более 435 тысяч наших граждан за это время вернулись в Украину.

Украинские Национальные Новости

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