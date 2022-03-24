Загалом гуманітарними коридорами врятовано більше 219 тисяч людей - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що загалом гуманітарними коридорами врятовано більше 219 тисяч людей, передає УНН.
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"Весь цей час крім забезпечення потреб регіонів в пальному, продуктах харчування, медикаментах, речах першої необхідності ми працювали над евакуацією мирних мешканців з найнебезпечніших населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Більше 56 тисяч маріупольців виїхали з міста і були доправлені до Запоріжжя, а потім продовжили евакуацію.
Укрзалізниця за цей час перевезла евакуаційними поїздами близько 2,8 млн людей.
Близько 2,2 млн дітей, жінок, літніх людей тимчасово залишили Україну.
Більше 435 тисяч наших громадян за цей час повернулись в Україну.