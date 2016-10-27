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Для появления рынка газа в Украине нужно создать газовую биржу и ликвидировать "Нафтогаз" - С.Тарута

Для появления рынка газа в Украине нужно создать газовую биржу и ликвидировать "Нафтогаз" - С.Тарута

Киев • УНН

 • 17390 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Чтобы в Украине появился настоящий рынок газа, для начала, нужна пошаговая стратегия его реформирования. В итоге, целесообразно было бы создать прозрачную газовую биржу, куда с собственными предложениями на конкурентной основе выходили бы все желающие участники. Такое мнение высказал УНН народный депутат Сергей Тарута, комментируя инициативы по приватизации "Укргаздобычи".

Так, по словам нардепа, в условиях построения реального рынка газа в стране, "Нафтогаз" стоит вообще ликвидировать.

"Я бы сначала полностью сделал всю стратегию газовой проблематики, а потом уже решал бы в целом, а не по отдельности. Потому что, когда это делают отдельно, то у всех уже мнение, что это делается "под кого-то". Сначала должна быть стратегия вокруг всего газового комплекса: мы делаем с реструктуризацией, или мы разделяем отрасль на "Укртрансгаз", на "Укргаздобычу" и на коммерческую деятельность или нет.

Более того, по моему мнению, "Нафтогаз" вообще надо ликвидировать - отделить добычу и транспортировку газа. В дальнейшем сделать газовую биржу и на этом историю с газом закончить. Когда будет газовая биржа, то будет много желающих, которые будут на бирже участвовать. Таким образом, мы сделаем прозрачным этот рынок", - подчеркнул он.

Напомним, в ВР предложили приватизировать "Укргаздобычу". Соответствующую инициативу внес в парламент А.Иванчук.

Также напомним, по словам экономиста А.Новака, без приватизации госпредприятия превращаются в коррупционные дыры.

Более того, расширить списки объектов на приватизацию украинская власть пообещала МВФ в рамках ранее подписанного меморандума.

Также напомним, ранее С.Тарута сообщил, что ВР готова будет поддержать отделение "Укргаздобычи" от "Нафтогаза".

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