Задля появи ринку газу в Україні треба створити газову біржу та ліквідувати “Нафтогаз” - С.Тарута
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Аби в Україні заявився справжній ринок газу, для початку, потрібна покрокова стратегія його реформування. У підсумку, доцільно було б створити прозору газову біржу, куди із власними пропозиціями на конкурентній основі виходили б всі бажаючі учасники. Таку думку УНН висловив народний депутат Сергій Тарута, коментуючи ініціативи щодо приватизації “Укргазвидобування”.
Так, за словами нардепа, за умов побудови реального ринку газу в країні, “Нафтогаз” варто взагалі ліквідувати.
"Я б спочатку повністю зробив всю стратегію газової проблематики, а потім вже вирішував би в цілому, а не окремо. Тому що, коли це роблять окремо, то в усіх вже думка, що це робиться „під когось“. Спочатку має бути стратегія навколо всього газового комплексу: що ми робимо із реструктуризацією,чи ми розділяємо галузь на „Укртрансгаз“, на „Укргазвидобування“ та на комерційну діяльність, чи ні.
Більше того, на мою думку, „Нафтогаз“ взагалі треба ліквідувати — відділити добування і транспортування газу. У подальшому зробити газову біржу і на цьому історію із газом закінчити. Коли буде газова біржа, то буде багато бажаючих, які будуть на біржі брати участь. Таким чином, ми зробимо прозорим цей ринок”, — наголосив він.
Нагадаємо, у ВР запропонували приватизувати “Укргазвидобування”. Відповідну ініціативу вніс до Парламенту А.Іванчук.
Також нагадаємо, за словами економіста А. Новака, без приватизації держпідприємства перетворюються на корупційні діри.
Більше того, розшити списки об’єктів на приватизацію українська влада пообіцяла МВФ в рамках раніше підписаного меморандуму.
Також нагадаємо, раніше С. Тарута повідомив, що ВР готова буде підтримати відокремлення “Укргазвидобування” від “Нафтогазу”.