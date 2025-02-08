Задымление в Выдубицком монастыре: что произошло в известной киевской святыне
Киев • УНН
В церкви Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря в Киеве произошло задымление на цокольном этаже. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В столице произошло задымление на цокольном этаже в церкви Выдубицкого мужского монастыря, передает УНН со ссылкой на КГГА.
"На ул. Выдубицкой, 40 произошло задымление на цокольном этаже в церкви Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря", - говорится в сообщении.
На месте работали спасатели.
По данным КГГА, в настоящее время пожар ликвидирован.
Трагический пожар на Кировоградщине: погибла 14-летняя девочка, двое взрослых в больнице08.02.25, 16:40 • 15592 просмотра