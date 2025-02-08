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Задымление в Выдубицком монастыре: что произошло в известной киевской святыне

Задымление в Выдубицком монастыре: что произошло в известной киевской святыне

Киев  •  УНН

 • 10890 просмотра

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В церкви Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря в Киеве произошло задымление на цокольном этаже. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В столице произошло задымление на цокольном этаже в церкви Выдубицкого мужского монастыря, передает УНН со ссылкой на КГГА.

"На ул. Выдубицкой, 40 произошло задымление на цокольном этаже в церкви Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря", - говорится в сообщении.

На месте работали спасатели.

По данным КГГА, в настоящее время пожар ликвидирован.

Трагический пожар на Кировоградщине: погибла 14-летняя девочка, двое взрослых в больнице08.02.25, 16:40 • 15592 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
kievКиев

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