Задимлення у Видубицькому монастирі: що сталося у відомій київській святині

У столиці сталося задимлення на цокольному поверсі в церкві Видубицького чоловічого монастиря, передає УНН із посиланням на КМДА.

"На вул. Видубицькій, 40 сталося задимлення на цокольному поверсі в церкві Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря", - йдеться у повідомленні.

На місці працювали рятувальники.

За даними КМДА, наразі пожежу ліквідовано.

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