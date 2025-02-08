Задимлення у Видубицькому монастирі: що сталося у відомій київській святині
Київ • УНН
У церкві Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря в Києві сталося задимлення на цокольному поверсі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
У столиці сталося задимлення на цокольному поверсі в церкві Видубицького чоловічого монастиря, передає УНН із посиланням на КМДА.
"На вул. Видубицькій, 40 сталося задимлення на цокольному поверсі в церкві Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря", - йдеться у повідомленні.
На місці працювали рятувальники.
За даними КМДА, наразі пожежу ліквідовано.
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