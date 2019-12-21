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НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты
13:35 • 468 просмотра

НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 14584 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 68579 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 128055 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 133670 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 131066 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 158340 просмотра

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Застройщик показал, как проходят работы на ЖК "Радужный"

Застройщик показал, как проходят работы на ЖК "Радужный"

Киев  •  УНН

 • 15556 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Днепровском районе столицы по улице Кибальчича, 2, возводится новый жилой комплекс "Радужный". В "Киевгорстрой" показали, как проходят работы.

На сегодняшний день в доме № 1 выполняют монолитные работы на уровне 15,5 этажа, кирпичная кладка на 2, 3-м этажах выполнена полностью, в работе - на 4-5 этажах. В доме № 2 выполняют монолитные стены подвала (выполнено 30%). В доме № 3 проходит выполнение испытательных кустов свай.

В трех 26-этажных домах, строящихся по монолитно-каркасной технологии с использованием современных и качественных материалов, запроектированы квартиры различных планировок. На первых этажах в коммерческих помещениях откроются магазины, аптеки, офисы, кафе и детские развивающие секции. И, конечно же, для маленьких жителей мы запроектировали современные детские и спортивные площадки и даже собственный детский сад.

Стоимость квадратного метра - от 17 499 грн. При условии полной оплаты предоставляется скидка 13% (до 31.12.2019, заявка на квартиру 28.12.2019).

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