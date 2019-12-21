Забудовник показав, як відбуваються роботи на ЖК "Райдужний"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Дніпровському районі столиці по вулиці Кибальчича, 2, зводиться новий житловий комплекс “Райдужний”. У “Київміськбуд” показали, як відбуваються роботи.
На сьогоднішній день у будинку № 1 виконують монолітні роботи на рівні 15,5 поверху, цегляна кладка на 2, 3-му поверхах виконана повністю, в роботі — на 4-5 поверхах. У будинку № 2 виконують монолітні стіни підвалу (виконано 30%). У будинку № 3 проходить виконання випробувальних кущів паль.
У трьох 26-поверхових будинках, що зводяться по монолітно-каркасній технології з використанням сучасних та якісних матеріалів, запроектовані квартири різноманітних планувань. На перших поверхах у комерційних приміщеннях відкриються магазини, аптеки, офіси, кав’ярні та дитячі розвиваючи секції. І, звісно, для маленьких мешканців ми запроектували сучасні дитячі та спортивні майданчики і навіть власний дитячий садок.
Вартість квадратного метра - від 17 499 грн. За умови повної оплати надається знижка 13% (до 31.12.2019, заявка на квартиру до 28.12.2019).