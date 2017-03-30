С сегодняшнего дня отменен запрет полетов над Балаклеей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. С начала новых суток 30 марта Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения отменил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в Харьковской области, передает УНН со ссылкой на страницу "Украэроруха" в Facebook.
“Ограничение полетов в радиусе 40 км от места чрезвычайного происшествия было инициировано Министерством обороны Украины, и срок действия запрета истекает”, — говорится в сообщении.
Отметим, что этот запрет действовал с начала суток 24 марта 2017 года.
Как сообщал УНН, 23 марта мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
29 марта политолог В.Фесенко предположил, что инциденты в Балаклие и в Луцке — в интересах РФ, но имеют разные цели.
По состоянию на 28 марта все эвакуированные жители Балаклеи вернулись в город.