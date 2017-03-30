Відсьогодні скасовано заборону польотів над Балаклією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На початку нової доби 30 березня Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху скасував заборону використання повітряного простору над складами боєприпасів у Харківській області, передає УНН з посиланням на сторінку "Украероруху" в Facebook.
“Обмеження польотів у радіусі 40 км від місця надзвичайної події було ініційоване Міністерством оборони України, і термін дії заборони спливає”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що ця заборона діяла з початку доби 24 березня 2017 року.
Як повідомляв УНН, 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
29 березня політолог В.Фесенко припустив, що інциденти у Балаклії та в Луцьку — в інтересах РФ, але мають різні цілі.
Станом на 28 березня всі евакуйовані жителі Балаклії повернулися до міста.